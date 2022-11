Argos: Riders on the Storm, le prochain jeu de Warren Spector (Deus Ex) sera un titre multijoueur

Warren Spector s'est fait une belle réputation avec Deus Ex chez Ion Storm, avant de s'orienter vers des jeux plus grand public avec les Epic Mickey. Il est aujourd'hui à la tête d'OtherSide Entertainment, un studio qui a simplement sorti le très moyen Underworld Ascendant et qui a lâché System Shock 3.

En mars dernier, Warren Spector annonçait travailler sur « une simulation immersive basée sur une toute nouvelle licence développée par OtherSide », ne montrant qu'un artwork avec une baleine. Ce jeu, ce sera Argos: Riders on the Storm, et il s'agira d'un titre multijoueur, comme l'a dévoilé son concepteur à IGN. Warren Spector est connu pour ses jeux immersifs en solo et il a bien envie de tenter l'expérience du multijoueur avec ce futur projet :

Je suis un défenseur acharné des simulations immersives. Cela fait des années que je me dis : « Quelle est la prochaine étape dans les simulations immersives ? » Je pense que j'ai compris ce que c'était. Il était temps que j'essaye le multijoueur. Je crois fermement que chaque jeu doit avoir une chose que personne n'a jamais vue ou faite dans un jeu auparavant. Je vous promets que le jeu sur lequel nous travaillons actuellement le fera. Les gens veulent quelque chose d' « unique et innovant », même moi, je regarde ce que nous faisons et je pense que nous sommes fous. L'équipe accomplit plus que ce que j'ai demandé.

Comme toujours, les projets de Warren Spector sont prometteurs, croisons les doigts pour que la qualité soit au rendez-vous.