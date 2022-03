OtherSide Entertainment tease son nouveau jeu avec Warren Spector à la réalisation

OtherSide Entertainment est un jeune studio, il a été fondé en 2013 et n'a sorti qu'Underworld Ascendant, un jeu de rôle dans la lignée des Ultima qui a eu du mal à convaincre. Pourtant, le studio est dirigé par Warren Spector et Paul Neurath, pionniers des FPS/RPG. OtherSide Entertainment a pendant un temps travaillé sur System Shock 3, avant de laisser la main à Tencent.

Officiellement, le studio ne faisait donc rien, mais bien évidemment, en interne, il se passait des choses, et OtherSide Entertainment tease aujourd'hui son prochain titre. Un jeu au nom encore inconnu, mais qui sera réalisé par Warren Spector (Deus Ex, Thief, Epic Mickey), tandis que Jeff Goodsill rejoint le studio et devient le manager général, lui qui a déjà œuvré sur les franchises Age of Empires, Warhammer 40,000: Dawn of War, Titan Quest et NASCAR Racing. Jeff Goodsill sera chargé d'assurer l'expansion du studio et de superviser la production des prochains jeux sur PC et consoles de nouvelle génération d'OtherSide Entertainment, dont le titre de Warren Spector.

Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose de ce jeu, présenté comme « une simulation immersive basée sur une toute nouvelle licence développée par OtherSide », mais un artwork a été partagé, montrant une baleine à l'allure bien étrange, avec à ses côtés des personnages plus humains équipés de respirateurs, chevauchant des sortes de raies mantas. De là à imaginer un jeu se déroulant sous l'océan dans un monde fantastique, il n'y a qu'un pas, mais il faudra attendre qu'OtherSide Entertainment redonne des nouvelles pour en être certain. Vous pouvez retrouver Underworld Ascendant à 25,49 € chez Gamesplanet.