GC2021 : Park Beyond, défiez l'impossible dans le nouveau jeu de gestion de parcs d'attractions de Limbic Entertainment

Hier soir, Bandai Namco a dévoilé lors de la gamescom Opening Night Live un certain Park Beyond, nouveau jeu développé par les Allemands de Limbic Entertainment, que vous connaissez sans doute pour Tropico 6 (vendu 21,99 € sur Amazon) et certains jeux Might and Magic. Derrière ce nom se cache évidemment une production qui nous demandera de gérer un parc d'attractions, avec tout de même une différence de taille par rapport à la concurrence qui nous a été présentée en amont de cette révélation, le système d'impossification ou l'impossible le devient grâce à notre imagination et les éléments mis en place par les développeurs. Mais avant de rentrer dans les détails, place à une première bande-annonce qui présente les points clés de cette aventure haute en couleur.

Le CEO Stephan Winter et le directeur créatif Johannes Reithmann nous ont ainsi détaillé leur production, qui sera jouable en solo avec une campagne scénarisée nous permettant de la prendre en main. En effet, le jeu pouvant se révéler complexe aux yeux des néophytes, cette histoire nous guidera en nous faisant découvrir les mécaniques au fur et à mesure. Notre personnage amené à devenir gestionnaire d'un parc à thème va donc faire la connaissance des architectes visionnaires Phil et Izzy, et de tout un tas d'autres PNJ (certains seront des ennemis) au fil d'un scénario empli de missions et twists en tout genre.

Park Beyond se veut accessible et bâti avec l'aide de la communauté, mais n'en oubliera pas pour autant d'être ultra complet dans ses mécaniques de gestion, nous laissant la main sur énormément d'éléments. Nous choisirons ce que nous voulons faire de notre parc et devrons réussir à pitcher son concept et convaincre nos interlocuteurs dans un premier temps. Deux thèmes nous ont pour le moment été présentés, à savoir « Candyland » pour un aspect ouvrant l'appétit avec ses gâteaux et tons roses, digne du domaine de Big Mom dans One Piece, et le plus traditionnel « Wild West » pour se la jouer cow-boy. Ensuite, il faudra gérer les besoins des visiteurs, les boutiques ou encore notre personnel en fixant les tarifs et réglant les factures. Pour attirer du monde, il faudra évidemment que les attractions vaillent le détour, d'où l'impossification.

Ce concept au cœur du jeu est simple comme bonjour et pourtant totalement fou. L'impossification reprend des attractions classique et permettra de les transformer en défiant les lois de la gravité et du bon sens. Simple manège devenant une tour géante avec des engrenages façon steampunk, grande roue multipliant justement les roues pour un impressionnant voyage aérien ou encore le fameux crazy kraken qui n'hésitera plus à plonger le public dans l'eau et pourra même jongler avec les nacelles pour davantage de sensations fortes, c'est un programme de folie qui nous attend. Nous avons aperçu bien d'autres attractions revisitées de la sorte pour un résultat qui semble ultra prometteur. Il y aura également un chariot spécial pour le grand huit, pouvant être transformé afin qu'il vole quelques instants, se déplace sur l'eau ou soit éjecté par un canon géant, sensations fortes garanties.

Pour réaliser cela, les développeurs ont prévu de nombreux modules avec lesquels notre imagination pourra jouer, avec des milliers de possibilités, la créativité étant aussi au centre de l'expérience. Concrètement, le créateur d'attraction nous permettra par exemple d'étirer notre grand huit dans tous les sens et de gérer la hauteur tout en ayant un retour visuel sur la vitesse.

« Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui la sortie de Park Beyond en collaboration avec Bandai Namco Entertainment Europe. Notre jeu a pour ambition de combiner toute la profondeur d'un jeu de gestion avec un mode Histoire riche en rebondissements et en créativité débridée en y ajoutant notre propre concept "d'impossification" pour proposer une nouvelle expérience », explique Stephan Winter, PDG de Limbic Entertainment. « Il est très gratifiant de concevoir et de construire des attractions qui défient les lois de la gravité et notre équipe s'est beaucoup amusée à donner vie à notre vision de départ. Nous sommes impatients de découvrir les créations des joueurs ! » « Pour Bandai Namco Entertainment Europe, Park Beyond marque une nouvelle étape dans sa stratégie de création de contenu inédit pour les joueurs du monde entier. Le jeu proposera une expérience nouvelle et très amusante destinée à stimuler l'imagination et la créativité des joueurs », explique Hervé Hoerdt, Senior Vice-Président, Marketing, numérique et contenu chez Bandai Namco Entertainment Europe. « Développé par l'équipe talentueuse et expérimentée de Limbic Entertainment, Park Beyond bénéficie du savoir-faire du studio en matière de création de jeux sur consoles nouvelle génération et sur PC. »

Park Beyond sortira en 2022 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Des visuels sont disponibles en page suivante.