GC2021 : Nobody Saves the World, nouveau trailer et mode coopératif pour l'amusant Action-RPG où le héros peut mixer ses formes

Entre les Guacamelee!, Severed ou Tales from Space: About a Blob, DrinkBox Studios a toujours su surprendre. Et ce fut encore le cas à la révélation de Nobody Saves The World au /twitchgaming Showcase : ID@Xbox plus tôt cette année, un jeu de rôle et d'action avec un héros polymorphe.

Le protagoniste Nobody pourra en effet adopter plusieurs formes aux compétences variées, qu'il pourra mélanger pour faire face aux nombreux dangers de donjons générés aléatoirement. Le concept assez riche a de nouveau été montré à l'occasion du pré-show de la gamescom Opening Night Live, afin de découvrir quelques associations de formes amusantes, des mini-jeux, et l'annonce de la possibilité de vivre l'histoire en coopération en ligne, pour toute la campagne ou seulement une partie en drop-in drop-out.

« Le mode coopératif de Nobody Saves the World prend les possibilités déjà vastes de stratégie et de personnalisation, et les élargit », a déclaré Ian Campbell, concepteur en chef chez Drinkbox Studios. « Même à l'approche de la fin du développement, nous trouvons toujours de nouvelles façons ridicules de combiner les pouvoirs de deux joueurs, et nous avons hâte de voir quels combos vous découvrirez lorsque vous l'essayerez par vous-même. »

Nobody Saves the World était initialement prévu pour fin 2021, mais il arrivera finalement début 2022 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, et sera ajouté au Xbox Game Pass dès son lancement. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes, mais vous pouvez patienter en vous offrant Guacamelee! One-Two Punch Collection pour 36,91 € sur Switch, via Amazon.fr.