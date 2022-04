Nobody Saves the World : le bien noté nouveau jeu des créateurs de Guacamelee! annoncé et daté sur PS5, PS4 et Switch

Les développeurs de Drinkbox Studios ont prouvé leur savoir-faire avec Severed, Tales from Space: About a Blob et surtout les metroidvania Guacamelee!. Ils ont encore tenté quelque chose de différent avec Nobody Saves the World, un RPG où nous incarnons Personne, un héros peu commun capable de mixer ses apparences et compétences.



Il a fait son petit effet à sa sortie sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S en janvier dernier, et s'apprête déjà à aller voir la concurrence. Il vient d'être annoncé sur PS5, PS4 et Switch, où sa date de sortie est calée au 14 avril 2022 au prix de 24,99 €, et même 10 % de moins si vous précommandez votre exemplaire. Il sera compatible cross-gen, pour vivre ses parties en multijoueur en ligne sur deux générations de consoles différentes, et l'achat d'une version PlayStation donnera accès à celle de l'autre génération sans coût supplémentaire.

« C'est formidable de voir le jeu être accueilli si positivement par nos fans existants ainsi que par les nouveaux joueurs » a déclaré Graham Smith, producteur de Nobody Saves the World et cofondateur de Drinkbox Studios. « Nous existons depuis 14 ans maintenant, et Nobody Saves the World est rapidement devenu l'un de nos jeux les plus réussis. Chaque fois que nous essayons de créer quelque chose de complètement nouveau, cela ressemble à un gros pari, nous sommes donc vraiment heureux que le jeu ait trouvé un public, et espérons qu'encore plus de gens pourront en profiter maintenant qu'il arrive sur PlayStation et Switch. Qui sait, peut-être aurons-nous plus d' idées et de formes à explorer à l'avenir pour Nobody Saves the World ! »

Drinkbox tease-t-il déjà une extension ou une suite ? Toujours est-il que le 14 avril, une mise à jour ajoutera un mode coopératif en local sur Xbox et PC, une fonctionnalité bien évidemment proposée dès le lancement sur les nouvelles plateformes.

