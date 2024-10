LittleBigPlanet 3 : l'ancienne aventure de Sackboy va totalement disparaître et ce n'est pas la seule...

Vous reprendrez bien une décision controversée dans l'univers PlayStation ? En 2008, Media Molecule lançait sur PS3 un certain LittleBigPlanet, jeu de plateforme créatif dont le héros Sackboy a longtemps été iconique. Déclinaison sur PSP et PSVita, jeu de kart et suites numérotées ou non, la licence a bien grandi depuis, avec au passage un changement de développeur puisque c'est Sumo Digital qui a réalisé LittleBigPlanet 3 et Sackboy: A Big Adventure, laissant Media Molecule à ses rêves dans Dreams, qui n'aura pas fait long feu et sera resté cantonné sur PS4. En avril dernier, nous apprenions la fermeture définitive des serveurs de LBP3, une bien triste nouvelle, mais qui permettait toujours aux nouveaux venus de découvrir le jeu. Eh bien, cela va être très difficile à l'avenir suite à l'annonce du jour...

Le compte officiel de la licence a donc annoncé le retrait de LittleBigPlanet 3 du PlayStation Store le 31 octobre 2024. Concrètement, cela veut dire qu'il ne sera plus possible d'acquérir le jeu après cette date, à moins de dénicher une copie physique d'occasion. Un peu plus de 10 ans, c'est donc la durée après laquelle un tel projet est mis aux rebuts... Mais ce n'est pas le pire.

À la même date, l'intégralité des DLC de la licence LittleBigPlanet sera également supprimée de la boutique en ligne et c'est qu'ils sont nombreux, rien que pour le troisième épisode. Évidemment, si vous possédez déjà une copie numérique de tous ces produits, il sera toujours possible de la retélécharger.

Une fois de plus, cela vient remettre sur la table les défauts du dématérialisé pour la préservation du jeu vidéo au sens large. Avec le forcing de Sony Interactive Entertainment vers le tout numérique en ne proposant pas de base un lecteur de disques pour sa PS5 Pro, ce n'est sans doute qu'un mauvais avant-goût de ce qui nous attend dans les années à venir. Bref, dites adieu à ce qu'il restait de la devise « Play, Create, Share » propre à la licence.

