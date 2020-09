The Elder Scrolls V: Skyrim, un coffret avec 4 vinyles limité à 300 exemplaires disponible en précommande

Avis aux collectionneurs de vinyles et fans des compositions de Jeremy Soule (qui n'est pas prêt de travailler de nouveau), SpaceLab9 et Just for Games viennent de dévoiler aujourd'hui The Elder Scrolls V: Skyrim Ultimate Splatter Edition, un coffret de vinyles avec la bande originale du jeu de rôle de Bethesda.

Skyrim n'est pas tout jeune, et sa bande originale en a séduit plus d'un, il faudra cependant être rapide pour s'offrir cette Ultimate Splatter Edition, qui inclut quatre vinyles transparents avec un effet éclaté, pour un total de 52 pistes composées par Jeremy Soule. Attention, les précommandes sont déjà ouvertes à la Fnac, contre 102,66 €, et il n'y a que 300 exemplaires disponibles.

Vous pouvez également retrouver The Elder Scrolls V: Skyrim Ultimate Splatter Edition à 99,99 € sur le site du distributeur Just for Games.