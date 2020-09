UNBOXING de The Elder Scrolls V: Skyrim Ultimate Edition Vinyl Box Set, quatre disques regroupés dans un gros coffret

Au début du mois, Just for Games dévoilait l'Ultimate Edition Vinyl Box Set de The Elder Scrolls V: Skyrim, un coffret regroupant quatre vinyles à l'effet éclaté. Un objet de collection limité à 300 exemplaires seulement, et nous n'avons pas pu résister à son cri d'appel. Nous vous proposons donc aujourd'hui un déballage en vidéo, ainsi que des images.

Vendue 99,99 € sur le site de Just for Games ou à la Fnac, l'Ultimate Edition Vinyl Box Set de The Elder Scrolls V: Skyrim justifie son prix un poil élevé par une finition soignée, un épais fourreau abrite le cœur du coffret, riche en artworks éclatants. Concernant les disques, ils ne sont pas transparents contrairement à ce que laisse penser le site du distributeur, mais bien colorés, avec une teinte verdâtre et un effet splatter gris, pour un rendu très joli. Les disques sont-ils bien transparents à la Fnac ? Sans doute, mais nous ne pouvons le confirmer.

The Elder Scrolls V: Skyrim Ultimate Edition Vinyl Box Set est à réserver aux fans du jeu de Bethesda et des musiques de Jeremy Soule, ainsi qu'aux collectionneurs de vinyles. Un très bel objet de collection, limité pour rappel à 300 exemplaires. Les images sont à admirer sur la seconde page.