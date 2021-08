The Elder Scrolls Online: Waking Flame, une bande-annonce de gameplay et des dates de sortie pour le prochain contenu payant

La saga de cette année dans The Elder Scrolls Online se nomme Les Portes d'Oblivion et a déjà permis aux joueurs de s'amuser avec le contenu téléchargeable Flames of Ambition et la grosse extension Blackwood permettant d'arpenter les décors de Cyrodiil. Mais ce n'est évidemment pas terminé et le plaisir va être prolongé avec encore deux autres DLC, Waking Flame et Deadlands. Ce dernier n'arrivera qu'au quatrième trimestre, mais ce n'est pas le cas de cette autre aventure attendue d'ici quelques jours et qui a eu droit à sa bande-annonce de gameplay à l'occasion de la QuakeCon.

Dans le Pack de jeu Waking Flame, nous pourrons partir à l'assaut de deux nouveaux donjons, le Bastion du Pétale rouge et la Cave d'Effroi, afin de faire face aux machinations de Mérunès Dagon, tout en obtenant divers objets inédits de collection et d'équipement.

LE BASTION DU PÉTALE ROUGE Depuis des siècles, les honorables Chevaliers de la Rose d'argent ont mené des croisades contre les serviteurs d'Oblivion. Aujourd'hui, ils manient leur butin daedrique sans hésiter. Envahissez leur forteresse et découvrez la vérité derrière leur chute et leur disgrâce. LA CAVE D'EFFROI L'Empire cachait ses plus sombres secrets dans les profondeurs du Marais noir, loin des yeux indiscrets. La Cave d'Effroi était une chambre de torture pour ceux que l'Empire voulait faire disparaître. Explorez cet abattoir oublié et découvrez ses secrets, anciens comme nouveaux.

Sa sortie se fera en deux temps, pour ne pas changer, avec tout d'abord un lancement sur PC, Mac et Stadia le 23 août, soit lundi prochain, puis le mercredi 8 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. La raison évoquée est de permettre de délivrer une version plus stable, qui pourrait si nécessaire inclure divers correctifs, tout en allégeant la charge de travail pour le service d'assistance du studio.

Si vous débutez dans The Elder Scrolls Online, sachez que la Collection Blackwood incluant toutes les extensions déjà disponibles peut être achetée sur Amazon au prix de 49,95 € en version PS4.