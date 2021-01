The Medium : la bande-annonce de lancement est là

C'est aujourd'hui que sort The Medium, nouveau jeu développé par le studio polonais Bloober Team, qui s'est fait une réputation avec les titres horrifiques Layers of Fear, Observer et Blair Witch. Le jeu sort sur PC et Xbox Series X | S, il a donc été pensé pour la nouvelle génération de consoles, et la bande-annonce de lancement vient d'être diffusée :

Cette vidéo nous présente une nouvelle fois Marianne, héroïne du jeu qui part à la recherche d'un tueur d'enfants. La jeune femme est médium, elle peut communiquer avec les morts et voyager dans le monde des esprits, ce qui est bien pratique pour résoudre des énigmes. Et cette bande-annonce comprend surtout un nouveau morceau de la bande originale, composée en duo par Akira Yamaoka et Arkadiusz Reikowski. Le titre Voices est chanté par Mary Elizabeth McGlynn, que les fans de Silent Hill connaissent déjà très bien.

The Medium sera disponible ce soir, à partir de 18h00, sur PC via le Microsoft Store, Steam et l'Epic Games Store ainsi que sur Xbox Series X | S. Le titre sera jouable dès son lancement grâce au Xbox Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € pour trois mois.