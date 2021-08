The Medium : la bande-annonce de lancement sur PS5 déjà dévoilée

Déjà disponible sur PC et Xbox Series X|S depuis le début de l'année, The Medium va très prochainement débarquer sur une nouvelle plateforme, la PlayStation 5 de Sony. Le lancement officiel ne se fera pas avant vendredi, mais Bloober Team partage déjà la bande-annonce :

Nous retrouvons donc Marianne, une médium hantée par des visions de la mort d'une petite fille, et qui va mettre à profit ses pouvoirs surnaturels afin d'enquêter sur cette affaire, en voyageant entre le monde réel et un univers parallèle bien plus sombre et dangereux. La bande-annonce fait encore une fois la part belle à la musique, avec ici le titre Across The Shore composé par Akira Yamaoka et Arkadiusz Reikowski et chanté par Mary Elizabeth McGlynn.

La date de sortie de The Medium est fixée au 3 septembre 2021 sur PlayStation 5, vous pouvez retrouver le jeu en Special Edition à 59,99 € sur Amazon.

