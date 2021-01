The Medium : une nouvelle bande-annonce en live-action et une courte vidéo avec du RTX

The Medium arrivera à la fin du mois, et il est particulièrement attendu par les fans de jeux horrifiques, avec Bloober Team (Layers of Fear, Observer, Blair Witch) au développement, Akira Yamaoka (Silent Hill) à la musique et une direction artistique inspirée des œuvres de Zdzisław Beksiński.

En attendant de pouvoir mettre les mains sur ce survival-horror, les développeurs polonais partagent cette semaine deux nouvelles vidéos, dont une très belle bande-annonce en live-action mettant en scène Marianne, héroïne du jeu, explorant un lieu abandonné, dans la vraie vie et dans le monde des esprits en parallèle. La terrible Mâchoire rôde évidemment dans les parages. Une vidéo dont la direction artistique a été assurée par Tomasz Bagiński, déjà derrière les cinématiques d'introduction des jeux The Witcher de CD Projekt, du trailer de Cyberpunk 2077 en 2013 et il est l'un des réalisateurs de la série live The Witcher de Netflix. En plus de cela, Bloober Team partage une autre petite vidéo, bien plus courte, mettant en avant la technologie RTX de NVIDIA qui améliore les reflets. Le titre sera également compatible avec le DLSS.

La date de sortie de The Medium est toujours fixée au 28 janvier 2021 sur PC et Xbox Series X et S, le titre sera inclus dans le Xbox Game Pass au lancement, l'abonnement coûte 29,99 € par trimestre.

Lire aussi : The Medium : 14 minutes de gameplay horrifiques dévoilées