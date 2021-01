The Medium : 14 minutes de gameplay horrifiques dévoilées

Bloober Team devait normalement sortir The Medium le 10 décembre dernier, mais comme il fallait faire de la place pour Cyberpunk 2077 (et ses bugs), le jeu horrifique n'arrivera finalement pas avant la fin du mois, toujours sur PC et Xbox Series X et S. En attendant, le studio polonais partage une vidéo de gameplay :

Pendant 14 minutes à admirer en 4K, nous retrouvons donc Marianne qui arrive dans un hôtel abandonné et hanté, enquêtant sur un tueur d'enfants. L'occasion de découvrir un peu plus en détail le gameplay qui permet d'alterner entre le monde réel et celui des esprits pour résoudre des énigmes, tout en échappant à La Mâchoire, terrible monstre traquant Marianne.

La date de sortie de The Medium est fixée au 28 janvier 2021 sur PC et Xbox Series X et S, le titre sera inclus dans le Game Pass, vous pouvez vous abonner à 29,99 € pour trois mois.

