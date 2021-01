The Medium : la vie de médium résumée dans une nouvelle vidéo de gameplay

Vous le savez désormais, The Medium mettra en scène Marianne, une médium qui enquête sur la disparition d'enfant. La jeune femme va explorer des lieux abandonnés et a à sa disposition un pouvoir plutôt singulier, celui de voyager dans le monde des esprits, recelant d'indices pour son investigation.

Aujourd'hui, Bloober Team partage une nouvelle bande-annonce de The Medium, qui revient sur ce que pourra faire Marianne tout au long de l'aventure. En plus de voyager entre les dimensions, l'héroïne, et donc le joueur, pourra aussi regarder plus précisément des éléments du décor et manipuler des objets pour découvrir des indices. Dans le monde des esprits, Marianne pourra même aider des esprits, là encore pour l'épauler dans son enquête.

La date de sortie de The Medium est toujours fixée au 28 janvier 2021, sur PC et Xbox Series X | S. Le titre sera jouable dans le Xbox Game Pass, à 29,99 € pour trois mois.

Lire aussi : The Medium : 14 minutes de gameplay horrifiques dévoilées