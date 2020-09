The Medium : le scénario se précise dans une nouvelle bande-annonce

Bloober Team sortira en fin d'année son nouveau jeu d'horreur, The Medium, un titre qui nous fera voyager entre deux dimensions aux côtés de Marianne, une médium ayant des visions liées à un tueur en série d'enfants. Le studio polonais partage aujourd'hui via IGN une nouvelle bande-annonce :

The Medium nous emmènera donc dans une dimension parallèle où réside The Maw, une entité cauchemardesque qui hante les lieux, et doublée par Troy Baker. Mais Marianne rencontrera également Sadness, une mystérieuse jeune fille masquée résidant dans le Niwa Hotel.

The Medium est attendu en fin d'année 2020 sur PC, et Xbox Series X et S, le titre sera inclus dans le Xbox Game Pass à son lancement, la version Ultimate du service de Microsoft coûte 12,99 € par mois.

