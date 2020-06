The Last of Us Part II : les avis dithyrambiques de la presse spécialisée regroupés en vidéo

The Last of Us Part II est officiellement disponible depuis aujourd'hui, exclusivement sur PlayStation 4. Le titre a totalement séduit les testeurs, le jeu de Naughty Dog arbore une impressionnante note de 95/100 sur Metacritic, et Sony a décidé de compiler les avis les plus positifs de la presse spécialisée, et de certains vidéastes YouTube, en vidéo :

« Une œuvre majeure » pour JeuxVideo.com, un chef-d'œuvre « monumental » d'après Les Numériques, « une œuvre poignante » selon CNews, « un chef d'œuvre » pour Julien Chièze, le lexique n'est pas très varié, mais montre bien l'impact qu'à eu The Last of Us Part II sur les testeurs. Les grosses notes sont nombreuses, à coup de 10/10, 5/5 et 20/20. Une seconde vidéo, avec les mêmes images du jeu, mais des avis de la presse anglophone, a également été publiée et est à retrouver juste ici :

The Last of Us Part II est diponible dès maintenant sur PS4

