The Last of Us Part II : les notes de la presse anglophone

D'ici une semaine, les joueurs du monde entier pourront enfin découvrir The Last of Us Part II, le nouveau bébé de Naughty Dog à destination de la PS4. Les impressions des rédactions viennent de tomber sur la Toile, dont la nôtre que vous pouvez retrouver en fin d'article. Pour ne pas changer, nous nous penchons sur les avis de nos confrères anglophones. Allons-y franco, cette suite est acclamée par la presse avec un score de 96 % sur Metacritic, la hissant directement en troisième place des jeux PS4 les mieux notés de tous les temps, rien que ça.

Pour beaucoup, The Last of Us Part II est tout simplement un chef-d'œuvre marquant la fin de vie de la PS4, ce qui se traduit par une avalanche de scores parfaits. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il propose des visuels à couper le souffle à travers un monde riche en détails, un gameplay organique pouvant compter sur une IA réactive, un récit puissant procurant de fortes émotions et qui ne laissera pas indifférent et de nombreuses options d'accessibilités bienvenues. En contrepartie, le ton très sombre risque d'en gêner certains et la narration s'égare un peu sur certains points.

La date de sortie de The Last of Us Part II est fixée au 19 juin 2020, n'hésitez pas à consulter notre article bon plan pour le payer au meilleur prix à son lancement.