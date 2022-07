F1 Manager 2022 : des éditions physiques annoncées pour PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X

Source: Just for Games

Les pilotes virtuels s'amusent déjà sur F1 22, mais ceux qui préfèrent la gestion attendent encore de mettre les mains sur F1 Manager 2022, un titre développé par Frontier et attendu à la fin du mois prochain. Un jeu prévu sur PC, PlayStation et Xbox qui sortira en édition physique, sur consoles de salon du moins.

Frontier Developments annonce en effet un partenariat avec Fireshine Games et Just for Games afin d'éditer et distribuer F1 Manager 2022 sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Une édition physique attendue également à la fin du mois prochain. Le titre propose pour rappel de gérer une équipe de Formule 1 dans un mode Carrière via le QG, l'Usine et les Courses, pour avoir le contrôle absolu sur le déroulement de la saison.

La date de sortie de F1 Manager 2022 est fixée au 30 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et vous pouvez déjà le commander en version boîte à 59,99 € sur Amazon.