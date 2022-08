F1 Manager 2022 : la motion capture au cœur d'une dernière vidéo des développeurs

Contrairement à Codemasters qui développe des jeux de course avec des Formule 1 depuis des années, Frontier Developments va se lancer dans l'inconnu avec F1 Manager 2022, un jeu de gestion qui placera le joueur à la tête d'une écurie, avec comme objectif de remporter un maximum de courses et de trophées.

Le titre arrivera sur ordinateurs et consoles de salon à la fin du mois, mais le studio continue de promouvoir son jeu avec une nouvelle vidéo sur le développement, et plus spécifiquement ici sur la motion capture. Frontier a ainsi réalisé de nombreuses sessions d'enregistrements avec des acteurs recouvers de capteurs pour recréer le plus fidèlement possible l'ambiance dans le paddock, que ce soit pour les célébrations, les petits gestes dans le garage ou encore les arrêts au stand. Le studio a notamment travaillé avec l'écurie BWT Alpine F1 à Silverstone pour capturer ces moments clés, tout en étant attentifs aux retours de Jonny Goodenough et Louise Turner, respectivement mécanicien en chef de Fernando Alonso et team inspector de l'équipe.

La date de sortie de F1 Manager 2022 est toujours fixée au 30 août prochain sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le jeu contre 49,49 € sur Gamesplanet pour bénéficier de cinq jours d'accès anticipé.