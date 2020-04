Xbox Game Pass : sept jeux arrivent sur PC ce mois-ci, dont une grosse exclusivité

Il n'y a pas que les joueurs Xbox One qui vont pouvoir se régaler avec le Xbox Game Pass ce mois-ci. Les nouveautés à venir dans le catalogue sur console vont aussi débarquer sur PC, tout comme d'autres titres en sus.

Gato Roboto sera disponible le 21 avril, Deliver us the Moon le 23, Levelhead le 30 et surtout Gears Tactics le 28, histoire de divertir les abonnés avec une grosse production des Xbox Game Studios dès sa sortie. Pour les autres, les dates ne sont pas précisées, mais The Long Dark et HyperDot étant respectivement prévus pour le 16 et le 30 sur Xbox One, une disponibilité dans ces eaux-là peut être imaginée. Ajoutez à cela Machinarium, et vous obtenez un beau programme pour le mois en cours.

Deliver us the Moon (ID@Xbox – Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass)

Deliver Us The Moon est un thriller de science-fiction se déroulant dans un futur apocalyptique où les ressources naturelles de la Terre sont épuisées. Une colonie lunaire fournissant un approvisionnement vital en énergie ne répond plus. Un astronaute solitaire est envoyé en mission critique sur la lune afin de sauver l’humanité de l’extinction. Allez-vous sauver l’espèce humaine ou finirez-vous dans l’abîme sombre de l’espace ?

Gato Roboto (ID@Xbox – Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass)

Enfilez votre combinaison blindée et partez à l’aventure dans un monde extraterrestre souterrain rempli d’obstacles et de créatures plus agaçantes les unes que les autres pour sauver votre capitaine naufragé à bord de son vaisseau spatial.

Gears Tactics (Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass)

Soldats, soyez prêts au combat ! Pré-installez le jeu dès maintenant pour être parés le 28 avril. Gears Tactics, c’est la déclinaison stratégique au tour par tour d’une des plus grandes franchises du jeu vidéo : Gears of War. Jouez via le Xbox Game Pass pour PC (en Bêta) avant le 4 mai pour obtenir le Pack de personnage Cole Thrashball qui inclut Augustus Cole et son armure de Thrashball, aux capacités rares.

HyperDot (ID@Xbox)

HyperDot est un chef d’œuvre inspiré de l’arcade minimaliste que l’on pourrait finalement résumer en deux mots : esquivez tout ! À commencer par les ennemis ! Testez vos talents sur plus de 100 niveaux en mode campagne, survivez à vos amis dans des batailles multijoueurs, ou créez vos propres défis personnalisés dans l’éditeur de niveaux.

Levelhead (ID@Xbox – Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass)

Concevez d’incroyables bidules et autres machines, façonnez des expéditions aventureuses qui demandent intelligence et muscles pour les terminer, ou créez simplement une saynète musicale relaxante pour que les autres amateurs de Levelhead se détendent. Grâce à l’éditeur de niveaux et ses fonctions à la fois profondes et intuitives, créez les niveaux de vos rêves… et faîtes cauchemarder les autres joueurs qui s’y essaieront, en ligne comme sur votre canapé, puisque Levelhead est jouable jusqu’à 4 en local.

The Long Dark (ID@Xbox)

The Long Dark se situe à mi-chemin entre l’exploration et la survie et vous devrez y résoudre seul les défis qui barreront votre route. À vous de découvrir les étendues sauvages glacées d’un monde qui souffre des conséquences d’un désastre géomagnétique. Pas de zombie ici, il n’y a que vous, le froid et toutes les menaces potentielles présentes dans la nature.

Machinarium (ID@Xbox)

Un jeu d’aventure qui vous entraîne dans un monde construit, dirigé et habité par des êtres mécaniques. Un monde où un robot vous sert votre huile dans les bars, où vos chansons préférées sont jouées par des musiciens ambulants tout aussi robotiques et dont le maire est, vous l’aurez deviné… un robot. Vous incarnez Josef, chassé de la ville par la confrérie du chapeau noir. Tentez de rejoindre la métropole en résolvant nombre d’énigme, montrez que vous êtes plus malin que la confrérie et sauvez Berta, l’amie de Josef.