Xbox Game Pass : de nouveaux jeux confirmés pour avril 2020 sur Xbox One

Le Xbox Game Pass nous a déjà fait profiter de plusieurs nouveautés en ce début du mois d'avril, mais d'autres titres sont déjà en route pour le service. Cinq jeux vont ainsi rejoindre l'offre sur Xbox One d'ici deux semaines.

Il y a de tout : de la survie avec The Long Dark, de la science-fiction avec Deliver us the Moon, de l'aventure avec Gato Roboto, de l'adresse avec HyperDot ou encore de la création avec Levelhead.

The Long Dark (ID@Xbox) – 16 avril

Pas de zombie ici, il n’y a que vous, le froid et toutes les menaces potentielles présentes dans la nature. The Long Dark se situe à mi-chemin entre l’exploration et la survie et vous devrez y résoudre seul les défis qui barreront votre route. À vous de découvrir les étendues sauvages glacées d’un monde qui souffre des conséquences d’un désastre géomagnétique.

Gato Roboto (ID@Xbox – Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass) – 21 avril

Enfilez votre combinaison blindée et partez à l’aventure dans un monde extraterrestre souterrain rempli d’obstacles et de créatures plus agaçantes les unes que les autres pour sauver votre capitaine naufragé à bord de son vaisseau spatial.

Deliver us the Moon (ID@Xbox – Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass) – 23 avril

Allez-vous sauver l’espèce humaine ou finirez-vous dans l’abîme sombre de l’espace ? Deliver Us The Moon est un thriller de science-fiction se déroulant dans un futur apocalyptique où les ressources naturelles de la Terre sont épuisées. Une colonie lunaire fournissant un approvisionnement vital en énergie ne répond plus. Un astronaute solitaire est envoyé en mission critique sur la lune afin de sauver l’humanité de l’extinction.

HyperDot (ID@Xbox) – 30 avril

Esquivez les ennemis et testez vos talents sur plus de 100 niveaux en mode campagne, survivez à vos amis dans des batailles multijoueurs, ou créez vos propres défis personnalisés dans l’éditeur de niveaux. HyperDot est un chef d’œuvre inspiré de l’arcade minimaliste que l’on pourrait finalement résumer en deux mots : esquivez tout !

Levelhead (ID@Xbox – Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass ) – 30 avril

Concevez d’incroyables bidules et autres machines, façonnez des expéditions aventureuses qui demandent intelligence et muscles pour les terminer, ou créez simplement une saynète musicale relaxante pour que les autres amateurs de Levelhead se détendent. Grâce à l’éditeur de niveaux et ses fonctions à la fois profondes et intuitives, créez les niveaux de vos rêves… et faîtes cauchemarder les autres joueurs qui s’y essaieront, en ligne comme sur votre canapé, puisque Levelhead est jouable jusqu’à 4 en local.