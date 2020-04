Le confinement continue pour un mois : pensez aux abonnements du Xbox Game Pass et du PS Now

C'est officiel : le confinement durera en France au moins jusqu'au lundi 11 mai 2020. La situation est économiquement et socialement dure pour beaucoup de monde, et dégage du temps libre parfois difficile à combler pour certains. Que ce soit pour vous occuper personnellement ou divertir vos enfants loin de l'école, une solution parmi d'autres, c'est le jeu vidéo. Alors que nous repartons pour un mois où beaucoup seront encore bloqués à domicile, le moment est peut être bien choisi pour penser aux services de jeux en illimité avec abonnement, comme le PS Now et le Xbox Game Pass.

Commençons par ce dernier. Le Xbox Game Pass est disponible sur PC et Xbox One, et donne accès à des centaines de titres en illimité, qui doivent être téléchargés sur votre machine pour être joués. Ori and the Will of the Wisps, Life is Strange 2, Sea of Thieves, Alien: Isolation, Final Fantasy XV, Grand Theft Auto V, Nier: Automata, Wolfenstein: Youngblood, tous les Gears, tous les Halo... Les bons plans ne manquent pas, et il y a largement de quoi faire, même si vous avez déjà une ludothèque bien remplie. Pour vous occuper jusqu'au 11 mai, vous n'avez besoin que d'un mois d'abonnement : cela vous coûtera 9,99 € sur Xbox One, seulement 3,99 € sur PC avec un catalogue un peu moindre, et 12,99 € pour les deux via le Xbox Game Pass Ultimate, qui donne aussi accès au Xbox Live Gold sur console. Mieux, si vous n'en avez jamais profité, le premier mois de Xbox Game Pass Ultimate est à seulement 1 € ! Oui, 1 € pour profiter de tous ces titres sans limite, avouez que c'est une bonne affaire.



Si vous êtes plutôt un aficionados de la concurrence, l'équivalent, c'est le PlayStation Now. Le service se distingue par le fait qu'il peut être utilisé en streaming, sans télécharger de jeu, aussi bien sur PS4 que sur PC équipé de Windows, ce qui requière tout de même une connexion solide. Sur PlayStation 4, les titres de la plateforme peuvent tout de même être installés pour une utilisation tout à fait normale, même si le débit est bridé jusqu'à nouvel ordre. Le catalogue est solide, avec plus de 700 références, comme Marvel's Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider, Control, DOOM, PUBG, The Evil Within, Prey, Steep, Until Dawn... Et il y a même des expériences des époques PS3 et PS2, exclusivement en streaming, pour s'offrir un bond dans le temps ! L'abonnement pour un mois coûte 9,99 €, mais si vous hésitez, vous pouvez profiter d'un essai gratuit de sept jours, pour vous familiariser avec le catalogue ou éventuellement tester le jeu en streaming.







Dans une moindre mesure : Stadia propose aussi une offre découverte de deux mois de son Stadia Pro, mais avec un catalogue en cloud de seulement neuf jeux pour le moment. Et sinon, n'hésitez pas à consulter nos colonnes pour découvrir de nouveaux titres gratuits, temporairement ou en téléchargement définitif. Sur ce, bon courage, et bon confinement à tous.

