Connect & Play : Asmodee lance un nouveau service pour connecter les familles durant le confinement

Alors que l’industrie vidéoludique est bouleversée à cause du second confinement, des éditeurs essayent de rapprocher au mieux familles et amis autour des jeux vidéo. C’est notamment le cas de l’éditeur français Asmodee qui lance un nouveau service baptisé le Connect & Play, qui signifie littéralement : « Connecte et joue. » En mars dernier, Asmodee avait lancé le Print & Play à l’occasion du premier confinement. Ce dernier était un service délivrant gratuitement des versions numériques des jeux les plus connus de l’entreprise pour que les familles puissent les imprimer et y jouer.

Ainsi, le Connect & Play est un service gratuit vous permettant de jouer à certains titres d’Asmodee au travers de visioconférences. Vous aurez également des explications détaillées à l’écrit avec le matériel adéquat nécessaire pour chaque joueur en plus des différentes étapes pour pouvoir bien lancer une partie. Enfin, des services basiques comme Zoom, Meet ou Skype feront largement l’affaire. Le président d’Asmodee, Stéphane Carville, a expliqué qu’il voulait réunir le plus de personnes possible en plus de les aider durant cette année compliquée. Il a ainsi stipulé :

Nous avons réfléchi à la façon dont nous pourrions aider de nombreuses personnes, pendant cette année difficile. Alors que la plupart des pays d'Europe et du reste du monde se préparent à des reconfinements, Connect & Play donne aux gens isolés les outils et les instructions nécessaires pour jouer à leurs jeux de société préférés, à distance.

Si vous êtes un peu curieux, voici les titres qui vous attendent dans le service Connect & Play :

Dixit : le jeu de devinettes créatives, joliment illustré, dans lequel l'imagination dévoile toute l'histoire. Dans ce jeu de société primé, les joueurs utilisent les images sur leurs cartes, afin de bluffer leurs adversaires et deviner quelle image correspond à leur histoire.

: le jeu de devinettes créatives, joliment illustré, dans lequel l'imagination dévoile toute l'histoire. Dans ce jeu de société primé, les joueurs utilisent les images sur leurs cartes, afin de bluffer leurs adversaires et deviner quelle image correspond à leur histoire. Sherlock Holmes : le jeu coopératif où les joueurs tentent de résoudre des mystères en interrogeant des suspects, en parcourant les journaux et en recherchant des indices dans les rues de Londres.

: le jeu coopératif où les joueurs tentent de résoudre des mystères en interrogeant des suspects, en parcourant les journaux et en recherchant des indices dans les rues de Londres. Just One : le jeu de société coopératif dans lequel tous les joueurs s'entraident pour découvrir autant de mots mystérieux que possible. Chacun doit trouver le meilleur indice pour aider son coéquipier. Il faut réussir à trouver des mots uniques, car tous les indices identiques seront annulés !

: le jeu de société coopératif dans lequel tous les joueurs s'entraident pour découvrir autant de mots mystérieux que possible. Chacun doit trouver le meilleur indice pour aider son coéquipier. Il faut réussir à trouver des mots uniques, car tous les indices identiques seront annulés ! Time's up : le jeu de société basé sur des charades pour des équipes de deux joueurs ou plus. Les joueurs choisissent parmi un pool de cartes de personnages historiques ou fictifs célèbres, et construisent un deck. Divisé en trois tours, un joueur doit décrire ou mimer ses personnages pour amener ses coéquipiers à deviner ce qu'il y a sur sa carte.

: le jeu de société basé sur des charades pour des équipes de deux joueurs ou plus. Les joueurs choisissent parmi un pool de cartes de personnages historiques ou fictifs célèbres, et construisent un deck. Divisé en trois tours, un joueur doit décrire ou mimer ses personnages pour amener ses coéquipiers à deviner ce qu'il y a sur sa carte. Dobble / Spot it : Un jeu malin d'observation et de réflexes, devenu célèbre dans le monde entier !

