Steam : 28 millions d'utilisateurs connectés, un nouveau record

Steam continue de battre des records de fréquentation, notamment depuis le début de la pandémie de COVID-19. La plateforme de jeux vidéo sur PC de Valve avait ainsi atteint les 27 millions de joueurs connectés en même temps à la fin du mois de novembre et frôlait même les 28 millions la semaine dernière. Un palier désormais atteint.

Comme l'indique SteamDB, Steam a réuni plus de 28 millions d'utilisateurs connectés en simultané ce dimanche 9 janvier 2022, en plein après-midi. Ce sont précisément 28 230 853 qui étaient connectés à la plateforme de Valve aujourd'hui, un nouveau record. Comme à chaque fois, tous n'étaient pas en train de jouer, et nous retrouvons les mêmes titres populaires sur Steam, à savoir CS:GO, Dota 2, PUBG, Apex Legends et GTA V.

Malgré la concurrence de plus en plus active, Steam reste donc la plateforme reine sur ordinateurs pour jouer. Vous pouvez sinon retrouver des jeux sans DRM sur GOG.com.