Steam : nouveau record avec 27 millions d'utilisateurs en simultané

Malgré la multiplication des plateformes de distribution de jeux vidéo sur PC, Steam reste incontournable et arrive encore à battre des records. La boutique avait réuni plus de 26 millions d'utilisateurs en simultané en février dernier, grâce aux vacances en Chine, mais un nouveau record vient de tomber.

Comme l'indique SteamDB, la plateforme de Valve a réuni plus de 27 millions d'utilisateurs en même temps ce dimanche 28 novembre 2021. Le chiffre précis est de 27 384 959 joueurs connectés en simultané à Steam, sans doute attirés par les Soldes d'Automne et le long week-end de Thanksgiving. Bon, ils n'étaient « que » 7,8 millions à jouer au moment du record, la plupart sur Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 et PUBG: Battlegrounds, et même Halo Infinite a su réunir plus de 146 000 joueurs hier.

Quoi qu'il en soit, Steam reste la plateforme sur PC la plus populaire, malgré les soldes du Black Friday de GOG.com.