BON PLAN sur Steam : les Soldes d'Automne 2021 sont lancés

Valve l'avait déjà annoncé avant l'heure, officiellement pour une fois, les Soldes d'Automne 2021 viennent d'être lancés ce 24 novembre. Pendant une semaine, pas plus, les joueurs peuvent donc remplir leur bibliothèque Steam avec tout un tas de jeux en promotion, mais ce n'est pas tout.

Comme chaque année, les joueurs peuvent nommer leurs jeux préférés pour les Steam Awards 2021, dans diverses catégories. Vous connaissez la chanson, il suffit de sélectionner un titre par catégorie, et les plus cités seront dévoilés lors des prochaines Soldes d'Hiver, après quoi il faudra voter.

Pour en revenir aux jeux vidéo, Steam aide les joueurs en classant les titres par genre (horreur, espace, science-fiction, survie, monde ouvert, aventure, action, anime, etc.), mais la plateforme de Valve n'oublie pas de mettre quelques gros jeux en avant comme Horizon: Zero Dawn Complete Edition, Days Gone, Cyberpunk 2077, FIFA 22, Marvel's Guardians of the Galaxy ou encore Back for Blood avec des réductions plus ou moins importantes, c'est à retrouver sur Steam jusqu'au 1er décembre prochain. Si vous n'êtes pas équipés, vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.