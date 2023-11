BON PLAN Steam : les Soldes d'Automne et les Steam Awards 2023 lancés

Le planning de Valve est bien rodé, il l'avait de toute façon dévoilé dès le début de l'année, c'est l'heure des Soldes d'Automne. Pendant quelques jours, de très nombreux titres sont en promotion sur Steam, c'est le moment de vider sa liste de souhaits en se faisant plaisir sans se ruiner.

Évidemment, de très nombreux jeux sont à prix réduit, que ce soit EA Sports FC 24, Destiny 2: Eclipse, Raft, Street Fighter 6, Starfield, Forza Horizon 5, Total War: Warhammer III, Dark Souls III, Diablo IV, Sons of the Forest, Red Dead Redemption II, Rimworld, Dave the Diver, Civilization VI, Lords of the Fallen, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, Remnant II, Resident Evil 4, God of War, Ready of Not ou encore Sea of Thieves 2023 Edition. Toutes les offres sont à retrouver sur Steam.

Mais surtout, Valve lance les Steam Awards 2023. Comme toujours, cela va se dérouler en plusieurs parties, les utilisateurs sont invités à nommer leurs jeux préférés dans plusieurs catégories, avant le 28 novembre prochain. Les finalistes seront dévoilés lors des Soldes d'Hiver le mois prochain, puis les gagnants seront officialisés le 2 janvier 2024. En participant aux Steam Awards, les joueurs peuvent également débloquer des badges et donc de l'XP de compte. L'année dernière, c'est Elden Ring qui avait remporté le prix du Jeu de l'Année.

Vous pouvez retrouver des PC gaming en promotion pour le Black Friday sur Amazon, Cdiscount et la Fnac, ainsi que des jeux Steam à prix réduit chez Gamesplanet.

Lire aussi : Steam Deck OLED : Valve se prend pour Nintendo et dévoile un nouveau modèle de sa console portable, avec une édition limitée impossible à avoir