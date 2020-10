Ubisoft Connect : un nouveau service né de la fusion d'Uplay et de l'Ubisoft Club dévoilé

Avec la nouvelle génération de consoles qui arrive, Ubisoft a décidé de donner un coup de fraîcheur à ses services en fusionnant Uplay et l'Ubisoft Club au sein d'un écosystème plus vaste et global nommé Ubisoft Connect. Pour résumer son but, il permettra d'accéder aux activités entourant les jeux de l'éditeur et aux communautés par le biais d'une unique interface, dont le lancement est prévu pour le 29 octobre avec la sortie de Watch Dogs Legion, premier jeu à le supporter.

Ubisoft Connect sera évidemment présent sur toutes les sorties à venir, mais aussi sur une sélection de titres récents, qui devraient donc recevoir des mises à jour prochainement. Le but de la manœuvre est également de permettre aux joueurs de toutes les plateformes de profiter des mêmes fonctionnalités, que ce soit sur PC, consoles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et Switch), mobiles via une application dédiée et plateformes de cloud gaming (Google Stadia, Amazon Luna et GeForce Now).

« Il y a dix ans, Ubisoft était l'un des premiers éditeurs à enrichir l'expérience des joueurs avec davantage de services et de fonctionnalités sociales. Nous voulions nous appuyer sur cet héritage pour concrétiser la vision d'Ubisoft d'une communauté globale, et offrir ces avantages à tous nos joueurs », annonce Charles Huteau, directeur créatif d'Ubisoft Connect.

De nouveaux types de défis, à durée limitée ou communautaires, et toujours plus de récompenses sont prévus, avec des données statistiques personnelles et un fil d'actualité regroupant tout, ainsi qu'une fonction Smart Intel permettant d'obtenir des recommandations, prenant sans doute Sam comme base. L'éditeur déclare également que le jeu cross-platform sera désormais la norme, avec de la progression partagée entre les plateformes et services, notamment sur Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising et Riders Republic.

« Le jeu vidéo nouvelle génération dépasse la seule question d'une meilleure performance et de meilleurs graphismes. En tant que créateur et éditeur, l'important pour nous est d'apporter plus de fluidité et de polyvalence dans l'expérience, pour offrir la liberté de jouer depuis n'importe quel appareil et avec qui l'on veut », déclare Stéphanie Perotti, vice-présidente des services en ligne d'Ubisoft. « Ubisoft Connect est notre vision d'une nouvelle expérience universelle qui ne se contentera pas de faciliter la transition entre les générations et les plateformes, mais sera aussi le point de départ de nouveaux services qui contribueront à de nouvelles façons de profiter des jeux, davantage centrées sur le joueur et ses envies. »

Enfin, pour fêter le lancement d'Ubisoft Connect, plus de 1 000 récompenses de l'Ubisoft Club sont dès à présent débloquées, n'hésitez pas à aller y jeter un œil.