Assassin's Creed Valhalla : une mise à jour 1.1.1 en approche avec Ubisoft Connect, des améliorations et corrections de bugs dans le viseur

En attendant de découvrir la première des deux extensions d'Assassin's Creed Valhalla au printemps, qui nous fera voyager en Irlande et le nouveau contenu prévu pour février qui mettra les Raids en avant, Ubisoft s'évertue à corriger les soucis rencontrés par les joueurs, certains pouvant s'avérer très perturbant pour la progression dans l'aventure. Après la Title Update 1.0 qui avait introduit le Festival de Yule (et pas mal de bugs comme Eivor bourrée à chaque recharge de sauvegarde) désormais achevé, c'est une mise à jour 1.1.1 qui va être diffusée cet après-midi vers 13h00.

Une fois que vous aurez téléchargé le patch pesant entre 2 et 3 Go sur les consoles PlayStation, de 6,6 à 7,5 Go sur les Xbox et 6,45 Go sur PC, vous aurez enfin accès aux récompenses Ubisoft Connect. Quelques améliorations de jeu seront aussi au programme, avec par exemple une prévisualisation des options de sous-titrage et de couleurs pour les daltoniens, l'affichage des cadavres avec la Vision d'Odin lorsque la situation l'exige ou encore la réinitialisation des quêtes journalières si le jeu détecte qu'elles ne peuvent plus être continuées ou redémarrées. Nous devrions également voir une hausse des performances et de la stabilité, et toute une liste de problèmes a été corrigée. Pour découvrir en détail le contenu du patch, le changelog en anglais est à retrouver sur le site officiel.

