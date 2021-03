INSOLITE : recherché pour évasion, il brave le confinement et se fait rattraper parce qu'il voulait acheter Call of Duty: Black Ops Cold War

Le confinement est un moment difficile à passer, y compris pour les criminels en cavale. Clint Butler, citoyen britannique de 36 ans, était condamné à purger une peine de 17 ans pour braquages à main armée à la prison ouverte de HMP Spring Hill à Buckinghamshire. Celle-ci devait se terminer en 2024, mais l'homme a décidé de quitter les lieux dans la nuit du 28 novembre 2020 : il était depuis activement recherché par Thames Valley Police, et a finalement été retrouvé d'une manière pour le moins étonnante.

L'affaire n'est rapportée que cette semaine par la West Midlands Police, qui diffuse au passage une vidéo étonnante de l'arrestation, mais elle a eu lieu le 13 janvier dernier. Un confinement strict était alors en cours au Royaume-Uni et les déplacements des citoyens très limités. Une unité de police procédait à des contrôles à Birmingham en plein après-midi et a été interpellée par le changement de direction brusque de deux piétons à Martineau Way. À leur hauteur, ils les ont interrogés sur le motif de leur sortie et l'un d'entre eux a alors répondu :

Je suis venu chercher le nouveau Call of Duty parce que je n'en peux plus d'être confiné.

Le policier Owen a alors demandé à vérifier l'identité des jeunes hommes et le second l'a alors frappé avant de tenter de prendre la fuite. La pluie, les forces de l'ordre et les agents de sécurité non loin de là ne l'ont pas laissé aller bien loin. Et c'est après avoir contrôlé leurs papiers que les policiers ont découvert que le plus bagarreur des deux était donc Clint Butler, qui avait décidé de sortir malgré les avis de recherche et le confinement pour acheter Call of Duty: Black Ops Cold War, vraisemblablement avec l'ami qui l'hébergeait. Son envie de jouer aura eu raison de lui : sa peine va être rallongée de 13 mois pour évasion et 6 pour agression sur un représentant de l'autorité. Le surintendant Nick Rowe a déclaré :

C'était un excellent travail de la part de nos officiers, agissant selon leur instinct, car il y avait quelque chose qui n'allait pas tout à fait, et décidant de défier ces hommes. La situation s'est aggravée très rapidement, mais les deux PJ ont mis leur entraînement à profit en retenant Butler, en le maîtrisant et en le mettant en sécurité avec les menottes, tout en appelant également les officiers à proximité. Je tiens à remercier le personnel de sécurité qui est venu aider nos officiers. Cela montre également la puissance de la caméra vidéo portée au corps, les policiers allumant leurs caméras avant de commencer à parler aux hommes. Cela signifiait que tout l'épisode était clairement filmé et qu'il n'y a aucun doute sur ce qui s'est passé. La raison pour laquelle il a décidé de risquer d'être renvoyé en prison en prenant la décision idiote de venir en ville pendant le confinement avec un ami pour acheter un jeu vidéo restera un peu un mystère.

Si jamais vous nous lisez pendant votre cavale, vous pouvez penser à vous rendre pour alléger votre peine