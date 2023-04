INSOLITE : Monster Energy attaque Pokémon et Monster Hunter en justice

Tout le monde connaît la boisson énergisante Monster Energy, une marque très populaire surtout aux États-Unis, connue pour ses campagnes de communication atypiques, notamment en attaquant en justice d'autres sociétés utilisant le mot « Monster » pour leurs produits.

Eh bien, quelques jours après le 1er avril, rebelote, voilà que Monster Energy Company dépose une centaine de plaintes pour ce cas précis, visant notamment The Pokémon Company et Capcom, derrière les jeux vidéo Pokémon (Pocket Monsters) et Monster Hunter. Ce genre de plainte est vite rejetée par les tribunaux, impossible d'avoir le monopole commercial d'un terme aussi commun, mais cela n'a pas empêché Monster Energy d'avoir récemment attaqué Glowstick Entertainment pour son jeu Dark Deception: Monsters & Mortals ou encore Ubisoft pour Gods & Monsters. Ce dernier est finalement devenu Immortals Fenyx Rising, mais sans lien avec la plainte de Monster Energy.

Bref, difficile de dire si la Monster Energy Company continue de déposer ces plaintes en espérant réellement avoir gain de cause où si elle veut simplement faire parler d'elle et lutter contre Red Bull et ses autres concurrents, mais au moins, cela fait rire les joueurs.