Immortals Fenyx Rising : Ubisoft aurait changé le titre en cours de route après que Monster Energy s'y soit opposé

Il semblerait qu’Ubisoft ait changé l'appellation de son nouveau jeu après que la firme de boisson Monster Energy ait déposé une opposition à l’US Patent and Trademark Office concernant son ancien nom, à savoir Gods & Monsters. Lors d’une interview accordée à VGC, l’éditeur français a déclaré que le nom avait été changé dû à la nouvelle vision de la production et non à cause de problèmes de marques. Cependant, le document de Monster Energy, disponible ici, stipule le contraire. En effet, ce dernier aurait affirmé que le titre Gods & Monsters aurait nui à ses affaires en plus d’induire en erreur ses clients.

En juin dernier, Marc Alexis Cote a affirmé qu’il y aurait un changement de nom pour la production. Ce dernier fut révélé du côté de Taïwan. Lors d’une interview accordée à VGC, le directeur associé, Julien Galloudec, a nié deux fois que la modification de Gods & Monsters a été influencée par des facteurs externes.

Il a stipulé ainsi :

Donc non, le changement de nom était entièrement dû à la vision du jeu. Lorsque vous démarrez un jeu, c'est toujours une aventure et c'est un processus très itératif. Donc, vous commencez avec une vision qui évolue au fur et à mesure que vous la créez avec l'équipe et que nous recevons des commentaires et des idées. Après cela, le jeu a beaucoup changé, au point où nous avons senti que nous avions besoin d'un nouveau nom pour être mieux alignés avec cette nouvelle vision, c'est donc là que nous avons décidé de changer pour Immortals Fenyx Rising, un nom qui combine la notion de l'aspect intemporel de la mythologie grecque avec les immortels.

Immortals Fenyx Rising s’est dévoilé plus en détail lors de l’Ubisof Forward avec une date de sortie et une démo exclusive à la Google Stadia annoncée. Vous pouvez le précommander sur Amazon pour 69,99 €.