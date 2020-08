Immortals Fenyx Rising : le probable nouveau nom de Gods & Monsters apparaît du côté de Taïwan

Souvenez-vous, à l'E3 2019, Ubisoft dévoilé un certain Gods & Monsters, développé par son studio de Québec et ayant pour thème la mythologie grecque. Cette production devait alors nous faire incarner un certain Fenyx, devant combattre les dieux, dont Typhon, sur l'île des Bienheureux. Depuis, plus rien si ce n'est son report et la confirmation qu'il sortira en plus sur PS5 et Xbox Series X, et une fuite d'une alpha sur Stadia...

En juin dernier, Marc-Alexis Cote déclarait auprès de Tom Phillips d'Eurogamer que le jeu reviendrait à la fin de l'été, mais avec un changement de nom reflétant les changements survenus depuis son annonce. Et ça tombe bien, puisqu'un deuxième Ubisoft Forward a été confirmé pour septembre, où nous aurons sans doute des nouvelles du projet. En attendant, c'est l'organisme de classification des jeux à Taïwan qui fait des siennes et dévoile justement ce qui serait la nouvelle dénomination du projet : Immortals Fenyx Rising. Les versions next-gen ne sont en revanche pas au programme, mais nous sommes au moins certains qu'il verra le jour sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

En attendant d'en savoir plus, il est toujours possible de précommander Gods & Monsters sur Amazon à 59,99 €, mais sans réellement savoir à quoi s'attendre.