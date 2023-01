Monster Energy Supercross: The Official Video Game 6, gamelle, histoire et gameplay dans une nouvelle vidéo

Milestone sortira encore cette année un nouveau jeu de course de motocross sous licence officielle, à savoir Monster Energy Supercross: The Official Video Game 6. Dévoilé en fin d'année dernière avec une bande-annonce, le titre est de retour aujourd'hui avec une petite vidéo inédite :

Cette nouvelle bande-annonce de Monster Energy Supercross: The Official Video Game 6 s'attarde surtout sur le mode Carrière, les développeurs détaillent :

Sueur, larmes et boue attendent les joueurs dans le prochain épisode de la franchise historique de jeux vidéo de Supercross qui comprendra tous les coureurs et circuits officiels. Cette année, le nouveau mode carrière emmènera la compétition à un tout autre niveau, dans lequel ils pourront pleinement ressentir l'adrénaline de la compétition et ainsi vivre leur propre aventure à toute vitesse. Le chemin vers la gloire sera plus stimulant que jamais, notamment grâce à une physique et une IA retravaillée, offrant à cette occasion une expérience des plus réalistes, poussant les joueurs à donner le meilleur d'eux afin de réaliser leur rêve, celui de devenir un champion du Supercross. Un autre facteur améliorera le réalisme du jeu c'est le « Riders Shape System ». Cette fonction est encore plus importante pour le gameplay du jeu. En effet, la santé mentale et physique jouera un rôle majeur, car elles auront un impact sur les performances des coureurs.

Tomber de sa moto est autorisé, remonter dessus est obligatoire ! C'est la règle numéro 1 de la Supercross Academy, où les coureurs se saliront les mains sous la supervision de leur coach personnel, le roi du Supercross, Jeremy McGrath. À l'aide de défis personnalisés et de tutoriels, le 7 fois champion de Supercross les aidera à grimper les échelons en commençant dans les championnats 250SX pour finalement gagner une place en 450SX et ainsi affronter leurs idoles.

Afin de réaliser d'excellents résultats, les joueurs devront obtenir les meilleures sensations avec leur moto. Les débutants pourront profiter de nouveaux outils et paramètres pour personnaliser les aides à la conduite en fonction de leur niveau (pilotage automatique, freins automatiques, accélération automatique...), alors que les plus experts pourront quant à eux perfectionner leur moto et même choisir leur style de conduite à l'aide de l'arbre de compétences.

En ligne, la compétition promet d'être intense avec deux nouveaux ajouts qui amélioreront la compétition : le cross-play afin d'affronter des joueurs, quelle que soit leur console et le nouveau système de classement afin d'enregistrer en permanence leurs accomplissements.