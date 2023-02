Monster Energy Supercross: The Official Video Game 6 dévoile son Park en vidéo

Le mois prochain, Milestone lancera son Monster Energy Supercross: The Official Video Game annuel. Ce nouvel opus aura évidemment droit à plusieurs améliorations par rapport aux précédents, et les joueurs pourront notamment s'amuser dans le Supercross Park, présenté dans une nouvelle bande-annonce :

Accessible en solo comme en multijoueur, le Supercross Park est divisé en cinq zones avec des circuits, des tremplins, des hangars, des avions abandonnés, un stade, une carrière ou encore un environnement inspiré du FanFest pour se lancer dans des missions aux côtés du coach Jeremy McGrath, alias le Roi du Supercross. C'est aussi ici que les joueurs retrouveront la Supercross Academy, avec des tutoriels et des défis pour améliorer son pilotage. Enfin, le mode Rhythm Attack sera là pour proposer des affrontements dans des courses en 1v1 entre amis.

La date de sortie de Monster Energy Supercross: The Official Video Game 6 est fixée au 9 mars 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà précommander le jeu contre 49,99 € sur Amazon.

