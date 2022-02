Monster Energy Supercross: The Official Video Game 5, le gameplay se dévoile un peu plus en vidéo

Comme chaque année, Milestone va sortir un nouveau jeu de course Monster Energy Supercross: The Official Video Game, sous licence officielle comme son nom l'indique. Ce cinquième volet se dévoile un peu plus aujourd'hui avec une nouvelle bande-annonce de gameplay :

La vidéo a été réalisée en collaboration avec Enduro Game, vidéaste YouTube spécialisé dans les contenus issus de la franchise, et les développeurs n'oublient évidemment pas de rappeler les nouveautés de ce Monster Energy Supercross: The Official Video Game 5 , notamment le Rider Shape System :

Cette année le gameplay a été amélioré ! Sautez et roulez à toute vitesse à l'aide de contrôles retravaillés, offrant aux joueurs plus de liberté et de précision dans leur conduite. La direction a également été révisée pour être beaucoup plus précise sur toutes les surfaces. De plus, le système de suspension et la gestion des dérapages ont aussi été améliorés, permettant d'être plus agressif sans tomber de sa moto après avoir utilisé l'accélérateur à la fin d'un dérapage.

Uniquement disponible en mode Carrière, le Rider Shape System affecte les performances de vos coureurs en cas de chute ou de blessure. En s'entraînant et en complétant des tâches spécifiques, il est possible de se soigner plus rapidement afin de revenir au top de sa forme. Le « Rider Shape System » est à gérer depuis le menu dédié dans lequel les joueurs ont accès à toutes les informations nécessaires pour surveiller et soigner leurs coureurs.