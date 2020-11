Monster Energy Supercross: The Official Videogame 4 logiquement annoncé et daté en vidéo

Milestone est en grande forme et publie chaque année plusieurs jeux. Il sortait en février dernier Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3, et quelques mois seulement après, voici qu'il présente déjà Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4, attendu en début d'année prochaine sur ordinateurs et consoles de salon.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 se basera donc sur la saison 2020 du Championnat Monster Energy Supercross, avec les licences officielles de 11 stades et 17 pistes, dont 7 variantes de Salt Lake City. Les joueurs pourront découvrir un mode Carrière permettant de débuter au Championnat Supercross Futures puis de gravir les marches du succès avec les catégories 250SX et 450SX en se mesurant à d'autres pilotes. Il sera ainsi possible d'améliorer son personnage avec des talents à débloquer dans un arbre de compétences, en reportant des évènements spéciaux et des sessions d'entrainements.

Le mode Compound permettra quant à lui d'explorer librement une île inspirée du Maine, en solo ou multijoueur pour faire la course ou participer à des modes de jeu, relever des défis et récolter des objets à collectionner. Les joueurs retrouveront également un éditeur de circuit avec de nombreux modules de personnalisation et des options cosmétiques, avec la possibilité de personnaliser son pilote et sa moto avec du contenu officiel de plus de 110 marques, tandis que le mode multijoueur inclura des serveurs dédiés et le mode Directeur de Course, qui sera rajouté après le lancement. Sur les PS5 et Xbox Series X et S, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 profitera de quelques fonctionnalités exclusives :

Résolution dynamique jusqu'à 4K pour plus de détails et d'immersion ;

60 images par seconde pour une expérience Supercross plus fluide ;

Support de la manette PS5 DualSense avec retour haptique et utilisation des gâchettes adaptatives pour donner aux joueurs la sensation de piloter une vraie moto dans la boue ;

Augmentation du nombre de motos dans les courses en ligne.

La date de sortie de Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 est fixée au 11 mars 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et S et Xbox One, les précommandes ouvriront très prochainement sur Amazon.fr.