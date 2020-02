Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 se lance en vidéo

C'est en octobre dernier que Milestone dévoilait Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3, nouveau jeu de courses à moto sous licence officielle Supercross. Le titre débarque aujourd'hui sur toutes les plateformes, place à une bande-annonce de lancement :

Milestone en profite pour rappeler qu'il a amélioré certains points techniques du jeu, avec notamment des circuits dynamiques et une physique plus réaliste. Voici ce qu'il faut retenir de Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 :

Grâce à de nouveaux serveurs dédiés, les joueurs vont pouvoir profiter d’une expérience plus fluide manette en mains au sein du mode Multijoueur, avec des délais réduits et des courses sans décalage. De plus, le mode Directeur de course permet désormais aux joueurs de créer d’incroyables championnats en ligne, en décidant de la position de départ des joueurs jusqu’à l'attribution des pénalités ou encore du choix des caméras sur lesquelles se concentrer ;

Un terrain de jeu plus grand et plus complet pour s’exercer seul ou défier 3 amis grâce au mode Co-op. Ce nouveau terrain est basé sur les mythiques pistes d’entraînement du Supercross Factory de Californie, proposant 9 pistes incroyables, où la plupart des pilotes alignés dans le Monster Energy AMA Supercross, une catégorie du Championnat du Monde FIM, testent leurs motos ;

Un éditeur de pistes amélioré comprenant de nouveaux modules et de nouveaux éléments de stade pour personnaliser les circuits d'une manière unique. Grâce à de nouveaux éléments de personnalisation tels que les lignes d'arrivées, les Touch Block ou Leader Pillars, les joueurs peuvent désormais améliorer le sentiment de réalisme et d’immersion de leurs pistes personnalisées ;

Enfin, pour la première fois depuis la création de la licence, Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 donne la possibilité de sélectionner des pilotes féminines qui disposent de leurs propres animations et qui répondent à une physique particulière. Les joueurs peuvent dorénavant sélectionner une pilote féminine parmi différents modèles prédéfinis et la personnaliser pour la mener au titre de Championne du Supercross, comme ce que nous voyons à travers tous les États-Unis grâce au Championnat féminin du Supercross Futures.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 est disponible dès maintenant sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia.