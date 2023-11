INSOLITE sur God of War Ragnarök : une galerie des horreurs techniques et Kratos en breakdancer pour fêter son anniversaire !

Le temps passe vite, nous sommes le 9 novembre 2023 et l'année touchera bientôt à son terme. Pour les fans des jeux de Santa Monica Studio, cette date marque donc le premier anniversaire de God of War Ragnarök. Depuis, il s'est doté d'un mode Photo et d'un New Game+. Pour célébrer comme il se doit cette occasion, les développeurs ont joué la carte de l'humour, une fois de plus. Attention aux spoilers et à la crise de fou rire en regardant la vidéo ci-dessous !

Si vous vous demandez pourquoi avoir nommé cette vidéo Midgard Mishaps 2, c'est parce que God of War (2018) y avait également eu droit à l'époque. Nous devons ce montage savoureux au QA Lead - Gameplay Tim Ward de Santa Monica Studio, qui a utilisé des séquences enregistrées par l'équipe au cours du développement de God of War Ragnarök, mettant en avant des moments pour le moins inattendus et amusants qui sont survenus avant d'arriver à la version commerciale. Une bonne manière de rappeler que développer un jeu vidéo n'est pas un long fleuve tranquille.

Si le passage dans la maison de Sindri vous plait, il semblerait que Kratos se soit trouvé une passion inavouée pour la danse depuis qu'il a passé un peu de temps sur l'île de Fortnite, en témoigne sa performance de breakdance fort réussie ! La chanson utilisée avait été réalisée par Shao Dow pour une vidéo de Mashed que vous pouvez retrouver ci-dessous, une bonne manière de mettre en avant les talents de la communauté.

It has officially been 1 year since the launch of #GodOfWarRagnarok! ???? Let’s see what Kratos and Atreus have been up to…



???????? Dancers: UI Artists Andy Lang and Paul Calvert

???? Song: ‘BOY’ from @mashed performed by @ShaoDowMusic pic.twitter.com/rY2VBG4xya — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) November 9, 2023

