INSOLITE sur Batman : Raf Grassetti (God of War) revisite les héros et vilains de la série animée

Raf Grassetti n'est autre que le directeur artistique de Sony Santa Monica Studios, l'équipe derrière les God of War. Mais il est aussi un artiste très suivi sur les réseaux sociaux pour ses modèles 3D revisitant des personnages cultes de la pop culture.

Il s'était ainsi amusé à recréer une partie du roster de Super Smash Bros. avec sa très identifiable patte, et aussi plus récemment à refaire l'équipage de Star Fox. Ces dernières semaines, il s'est lancé dans un nouveau projet : donner sa vision des personnages de l'univers de Batman. Il a d'ailleurs été très inspiré par les designs de Batman: The Animated Series, l'une des versions les plus connues de l'histoire de Bruce Wayne.

Double-Face, Bane, Killer Croc, l'Épouvantail, Harley Quinn, le Pingouin, le Joker, Clayface, Man-Bat, le Fantôme Masqué, Catwoman, Mr. Freeze, le Ventriloque, le Sphinx, et Poison Ivy sont tous passés par le logiciel de sculpture en trois dimensions de Raf Grassetti. Sa série s'est terminée ce week-end avec Batman en personne, forcément. Le résultat vaut le détour, et devrait intéresser les innombrables fans du super-héros de DC Comics. Vous pouvez retrouver les visuels individuels des seize héros et vilains sculptés en 3D en page suivante.