Stadia Pro jouable gratuitement pendant deux mois, par tout le monde, même sans Stadia Controller !

Pour le moment, afin d'accéder aux jeux en illimité du service Stadia Pro, il fallait soit être le détenteur d'un Stadia Controller, soit avoir activé un Buddy Pass. Mais pour faire découvrir l'offre tout en divertissant les joueurs pendant le confinement, Google va faire un très beau geste.



Le constructeur nous invite en effet à essayer gratuitement Stadia Pro pendant deux mois, période durant laquelle les abonnés ne seront pas facturés pour maintenir l'équité. Et désormais, plus besoin de Stadia Controller pour en profiter ! Vous pouvez soit lancer le service sur PC ou tablette équipée de Chrome OS pour y jouer avec un combo clavier-souris ou une une manette compatible ou sur les téléphones Android qui gèrent Stadia. En ce moment, Stadia Pro donne accès à Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks On Stacks (On Stacks), Destiny 2, GRID, Gylt, Thumper, SteamWorld Dig 2 et SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech.



L'offre est accessible dans quatorze pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Suède, Norvège et Finlande), et sera disponible via le site officiel dans les 48 heures qui viennent. Vous n'aurez alors qu'à vous inscrire en utilisant une adresse Gmail, télécharger l'application sur iOS ou Android, renseigner vos coordonnées bancaires, et le tour est joué ! Si vous ne souhaitez pas enchaîner sur d'autres souscriptions mensuelles de 9,99 €, pensez à le signaler avant le terme pour ne pas être débité automatiquement début juin. L'opération marque donc le début de l'ouverture de Stadia à de nouveaux formats, peut-être avant enfin le lancement de son Stadia Base au terme de ces deux mois. Vous pouvez d'ailleurs acheter des jeux sur la boutique virtuelle en parallèle, et ils seront conservés si vous annulez votre abonnement, mais il n'est pas précisé si le magasin numérique sera encore accessible au terme de l'offre.

À noter que Google prévoit également des mesures pour limiter l'utilisation de la bande passante. Celle-ci est déjà adaptée au débit général suivant la réception de chacun, mais la résolution maximale par défaut sera bientôt abaissée de la 4K au 1080p pendant quelque temps, en laissant à priori le choix aux joueurs de la relever manuellement s'il le désire.