Shadows of the Damned: Hella Remastered bientôt jouable, mais pas par tout le monde

Annoncé discrètement lors du Summer Game Fest l'été dernier, Shadows of the Damned: Hella Remastered se fait toujours attendre. La version modernisée du jeu d'action à la troisième personne de Suda51 et Grasshopper Manufacture, avec une bande originale composée par Akira Yamaoka, se laissera pourtant approcher très prochainement.

Le studio annonce qu'il sera présent à la PAX East 2024 du 21 au 24 mars prochain, les visiteurs du salon de Boston, Massachusetts, pourront jouer avant tout le monde à ce Shadows of the Damned: Hella Remastered et même affronter Goichi Suda au blackjack pour remporter un autographe du concepteur japonais. Un quiz sera même organisé pour gagner six bagues inspirées du jeu.

Pour finir, une nouvelle bande-annonce vient d'être partagée et est à découvrir ci-dessus. Tout cela ne nous dit cependant pas quand Shadows of the Damned: Hella Remastered sera disponible, ni sur quelles plateformes... Vous pouvez sinon retrouver l'opus original à partir de 39,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.