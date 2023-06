Shadows of the Damned: Remastered, une inattendue remastérisation du TPS infernal de 2011 dévoilée, un Grasshopper Direct daté

Entre le fromage et le dessert, ou plutôt entre le Day of the Devs et le Devolver Direct, le flux live du Summer Game Fest de Geoff Keighley a permis de découvrir une annonce inattendue. Grasshopper Manufacture, studio japonais derrière les No More Heroes et d'autres licences originales, a révélé qu'il allait bientôt proposer un Shadows of the Damned: Remastered.



Le jeu d'action à la troisième personne paru en 2011 sur PS3 et Xbox 360 sous la tutelle d'Electronic Arts va faire son retour, à priori sans son éditeur original ni son producteur créatif Shinji Mikami, mais avec toute sa folie de l'époque. Nous retrouverons donc prochainement Garcia, chasseur de démons professionnel qui va sortir son flingue et sa moto pour retourner les enfers et retrouver son véritable amour kidnappé par des démons.

Les informations sont encore maigres, y compris du côté des consoles d'accueil, mais nous avons rendez-vous la semaine prochaine pour en apprendre davantage lors d'un premier Grasshopper Direct, diffusé le jeudi 15 juin à partir de 6h00 heure française. Il devrait aussi contenir des annonces en lien avec les 25 ans de Grasshopper Manufacture, alors tout est possible pour vos licences favorites.

