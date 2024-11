Shadows of the Damned: Hella Remastered, le road trip infernal reprend en 4K et à 60 fps dès aujourd'hui

L'année dernière, Grasshopper Manufacture dévoilait une version remastérisée pour les plateformes modernes de Shadows of the Damned, son jeu d'action horrifique conçu par Suda51 (Killer7, No More Heroes, Lollipop Chainsaw) et Shinji Mikami (Resident Evil), avec des musiques de Akira Yamaoka (Silent Hill). Le jeu est enfin disponible.

Vous pouvez découvrir ci-dessus la bande-annonce de lancement de Shadows of the Damned: Hella Remastered. Le jeu est jouable jusqu'en 4K à 60 fps sur les consoles compatibles, avec un monde New Game+ et des tenues additionnelles pour Garcia. L'histoire ne change pas, nous suivons toujours le chasseur de démons Garcia Hotspur et son partenaire squelettique Johnson dans un road trip dans les profondeurs des Enfers. Leur objectif est d'affronter Fleming, le Seigneur des Enfers, pour sauver Paula, l'amante de Garcia.

Shadows of the Damned: Hella Remastered est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter contre 22,49 € sur Gamesplanet.