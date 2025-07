Drag x Drive sera jouable avant sa sortie sur Switch 2, mais pas par tout le monde

Drag x Drive, un jeu de basket fauteuil sur Switch 2





Alors oui, demain sortira Donkey Kong Bananza, le prochain gros jeu exclusif à la Switch 2, mais Nintendo a encore d'autres titres dans les cartons pour l'été, plus modestes. Le géant japonais lancera le mois prochain Drag x Drive, un jeu de sport multijoueur en 3 vs 3. Les joueurs devront utiliser les Joy-Con 2 en mode Souris pour faire rouler les roues d'un fauteuil et marquer des paniers, du pur basket fauteuil.

Une démo de Drag x Drive annoncée sur Switch 2





Avant la sortie de Drag x Drive le 14 août prochain, Nintendo va organiser une Global Jam de Drag x Drive afin de se familiariser avec le jeu et participer à quelques matchs en ligne. Le week-end avant le lancement, les joueurs sur Switch 2 auront en effet quelques heures pour essayer le jeu, voici les horaires de ces trois sessions :

Samedi 9 août De 12h00 à 16h00 Dimanche 10 août De 02h00 à 06h00

De 18h00 à 22h00

Faudra-t-il être abonné au Online pour jouer à Drag x Drive: Global Jam ?





Jeu en ligne oblige, la Global Jam de Drag x Drive sera réservée aux abonnés au Nintendo Switch Online, l'abonnement coûte pour rappel 19,99 € par an via Amazon, Cdiscount et Fnac.