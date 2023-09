Astérix & Obélix: Heroes, date de sortie et première vidéo de gameplay pour l'aventure façon deck-builder où même Cléopâtre sera jouable

La fin d'année va voir le retour de nos Gaulois préférés dans deux jeux pour le moins bien différents. D'un côté, Microids proposera le beat'em up 2D Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 et de l'autre, Nacon va lancer un jeu de cartes tactique au tour par tour dont nous n'avions jusqu'à présent que peu de détails le concernant. Astérix & Obélix: Heroes avait été dévoilé au printemps avec un simple logo et une sortie prévue sur Switch et PC en septembre. Finalement, le jeu de Jumpgate gameXcite ratera le coche de quelques jours, mais gagne au passage plusieurs plateformes supplémentaires.

Astérix & Obélix: Heroes sera donc disponible le 5 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam et l'Epic Games Store). Sa toute première bande-annonce semblera forcément familière aux joueurs d'Astérix et ses amis, même développeur oblige. Quant à son gameplay, il nous demandera de constituer notre deck de cartes aux nombreux effets répartis en l'attaque, la défense et les soins pour venir à bout des Romains et autres ennemis qui croiseront la route de notre équipe de valeureux héros. Un petit scénario servira de fil rouge pour nous faire voyager à travers des destinations connues avec notre équipe, qui n'inclura pas nécessairement Astérix et Obélix, avec des déplacements sur les cartes à la manière d'un jeu de plateau.

Dans Astérix & Obélix: Heroes, les joueurs pourront vivre une nouvelle aventure d’Astérix jamais vue en bande dessinée, dans un jeu pensé pour tous et pour toutes. Ils devront rassembler leurs héros favoris issus de la licence pour affronter les ennemis à coup de cartes ! Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains... Toute ? Non ! Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Astérix & Obélix: Heroes plonge les joueurs dans une Gaule à nouveau menacée par Jules César qui souhaite mettre la main sur la mythique épée de Toutatis, qui aurait, selon la légende, le pouvoir de soumettre tous les Gaulois à sa volonté. Ils devront voyager à travers 6 lieux emblématiques de la BD et récupérer les morceaux d’une mystérieuse carte menant à l’épée tant convoitée. Astérix & Obélix: Heroes est un jeu de cartes tactique au tour par tour où les joueurs devront constituer une équipe de 4 héros parmi les 24 à débloquer afin de triompher des ennemis qui se dresseront sur leur chemin. Ils pourront façonner leurs propres decks et bénéficier des compétences uniques de chaque héros. De nombreux combats et défis attendent les joueurs dans chacune des 6 régions emblématiques de l’univers d’Astérix. Préparez-vous pour une aventure inédite aux côtés de vos héros favoris et déjouez les plans de César par Toutatis ! Caractéristiques du jeu 24 PERSONNAGES JOUABLES ICONIQUES DE LA SÉRIE - Recrutez et jouez avec vos personnages favoris aux compétences uniques tels que Cléopâtre, Idéfix, Abraracourcix ou encore Falbala.

- Recrutez et jouez avec vos personnages favoris aux compétences uniques tels que Cléopâtre, Idéfix, Abraracourcix ou encore Falbala. CRÉEZ VOS PROPRES DECKS - Collectez des cartes aux effets divers et façonnez votre propre deck.

- Collectez des cartes aux effets divers et façonnez votre propre deck. 6 RÉGIONS EMBLÉMATIQUES - Voyagez dans l’univers d’Astérix à travers la Gaule, l’Égypte, la Grande-Bretagne, la Forêt de Carnute, les Territoires des Vikings et Rome.

Astérix & Obélix: Heroes sera à priori uniquement vendu au format numérique et vous pouvez retrouver des visuels en page suivante. Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 est lui disponible en précommande et en physique sur Amazon au prix de 39,99 €.