Company of Heroes : les versions Android et iOS tiennent leur date de sortie

C'est en avril dernier que SEGA et Relic Entertainment dévoilaient le portage sur iOS et Android de Company of Heroes, jeu de stratégie en temps réel suivant un commando américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce portage est une nouvelle fois assuré par Feral Interactive, qui avait développé une version pour iPad du jeu.

Mais cette fois, Company of Heroes débarquera sur les mobiles, à condition que votre smartphone soit compatible. Sous iOS, il faudra avoir un modèle iPhone 6S ou plus récents, les possesseurs du jeu sur iPad pourront même retrouver leur jeu sans frais, mais sous Android, seule une petite liste de téléphone est officiellement compatible, la voici :

Google Pixel 2 ou modèle supérieur ;

ou modèle supérieur ; Samsung Galaxy S8 ou modèle supérieur ;

ou modèle supérieur ; Samsung Galaxy Note8 ou modèle supérieur ;

ou modèle supérieur ; OnePlus 5T / 6T / 7 / 8 ;

; Sony Xperia 1 / XZ2 Compact ;

; HTC U12+ ;

; LG V30+ ;

; Motorola Moto Z2 Force ;

; Nokia 8 ;

; Xiaomi Mi 6 / Mi 9 / Mi 9T ;

; Xiaomi Pocophone F1 ;

; Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Si votre smartphone est dans la liste, bravo, vous pourrez jouer à Company of Heroes à partir du 10 septembre prochain, contre 14,99 € sur le Google Play Store (les préinscriptions sont ouvertes) et l'App Store. Sinon, c'est peut-être le moment de changer de téléphone, l'excellent Xiaomi Redmi Note 8 Pro avec 6 Go de RAM est actuellement vendu 192,86 € sur Amazon.fr.