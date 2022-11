Company of Heroes 3 : des versions PS5 et Xbox Series X et S aperçues à Taïwan

La franchise Company of Heroes éditée par SEGA et développée par Relic Entertainment reste avant tout pensée pour être jouée sur ordinateurs, les titres de stratégie en temps réel se prêtent mieux aux claviers et souris, même si des portages sur mobiles avec des commandes tactiles existent.

Le prochain volet, Company of Heroes 3, est pour le moment annoncé uniquement sur PC, mais il pourrait avoir droit à un portage sur les consoles de dernière génération de Sony et Microsoft. L'organisme de classification des jeux vidéo à Taïwan liste en effet dans sa base de données des versions PS5 et Xbox Series X|S de Company of Heroes 3, aux côtés de la version PC évidemment.

SEGA et Relic Entertainment n'ont pour le moment rien annoncé, il faudra patienter pour savoir s'il s'agit d'une erreur de l'organisme ou d'une révélation prématurée d'un portage sur consoles de salon. Officiellement, Company of Heroes 3 est prévu pour le 23 février 2023 sur PC, vous pouvez le précommander contre 56,99 € sur Gamesplanet.