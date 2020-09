Company of Heroes : les ajouts de la version mobile expliqués en vidéo

Dès demain, les amateurs de jeux de stratégie en temps réel pourront retrouver sur iOS et Android Company of Heroes, jeu développé à l'origine par Relic Entertainment et déjà porté sur iPad par Feral Interactive. Le studio va donc proposer dans quelques heures une nouvelle version pour iPhone et appareils Android, mais d'abord, place à trois minutes de gameplay :

Comme l'explique Feral Interactive dans cette nouvelle vidéo, la version pour mobiles de Company of Heroes bénéficier d'optimisation pour les écrans tactiles, notamment une option personnalisable pour choisir de toucher rapidement ou tenir la touche pour interagir avec l'interface. La mini-carte transparente a elle aussi été revue pour être mieux visible sur les petits écrans, tandis que le système de capture de point a été simplifié, les soldats dans la zone capture ainsi automatiquement le point, sans avoir à leur en donner l'ordre. Sur iOS, le jeu est gratuit si vous l'avez déjà sur iPad, avec la possibilité de retrouver sa partie grâce au cloud save, et le titre aura droit à une mise à jour gratuite sur les tablettes d'Apple pour rajouter ces nouvelles fonctionnalités.

La date de sortie de Company of Heroes est fixée au 10 septembre 2020 sur l'App Store et le Google Play Store, le titre sera vendu 14,99 €. Si vous n'avez pas un mobile récent, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est vendu 199 € sur Amazon.fr.