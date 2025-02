Relic Entertainment : sans SEGA, un gros changement annoncé par le développeur des Company of Heroes

En début d'année dernière, SEGA annonçait à son tour des licenciements, notamment chez Creative Assembly après l'annulation de HYENAS. Mais l'éditeur japonais s'est également séparé de Relic Entertainment, développeur des Company of Heroes, Warhammer 40,000: Dawn of War, Homeworld et d'Age of Empires IV. Le studio canadien est désormais indépendant, ce qui lui ouvre de nouvelles portes.

Comme le rapporte Game Developer, Relic Entertainment vient de mettre en place « une nouvelle stratégie commerciale » avec trois objectifs principaux : soutenir ses jeux déjà existants, développer et éditer des jeux à plus petite échelle et réimaginer des franchises cultes. De quoi rassurer les joueurs inconditionnels de Company of Heroes 3, qui fêtera bientôt son deuxième anniversaire, ainsi que les amateurs de jeux de stratégie en temps réel.

Mais Relic Entertainment est libre, il compte également « explorer de nouvelles opportunités » au travers de projets plus modestes. Enfin, les fans devraient avoir droit à des remasters et ressorties d'anciens jeux du studio. Justin Dowdeswell, CEO de Relic Entertainment, se veut rassurant et affirme qu'aucun poste n'est à risque avec cette nouvelle stratégie, le studio est désormais sur « une bien meilleure base » suite aux licenciements effectués après la séparation avec SEGA l'année dernière.

Désormais, Relic va devoir décider quels anciens jeux il remettra sur le devant de la scène, cela passera par des discussions avec des partenaires externes, mais concernant ses nouveaux projets, le studio espère sortir un nouveau titre « dans un délai d'environ 1 à 2 ans ». En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez acheter Company of Heroes 3 à partir de 19,98 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.